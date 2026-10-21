Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda del giovane motociclista, Stefano Gradante, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi nella zona del Mauto, a Modica. Il ragazzo è deceduto, a quanto pare prima di arrivare in ospedale a Catania, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Il giovane sedicenne era stato coinvolto in uno scontro tra una moto e un’autovettura, una Renault condotta da un 27enne. L’impatto, particolarmente violento, aveva reso necessario l’intervento dei soccorritori del 118 che, viste le condizioni critiche del ragazzo, avevano richiesto l’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza in una struttura ospedaliera di Catania.

Fin dai primi momenti era apparso chiaro che il quadro clinico fosse estremamente delicato. Il sedicenne era stato affidato alle cure dei sanitari del capoluogo etneo nella speranza che potesse superare le gravi lesioni riportate nell’incidente. Purtroppo, nonostante l’impegno del personale medico, il giovane non è riuscito a vincere la sua battaglia.

La notizia della morte ha profondamente colpito la comunità modicana, che nelle ultime ore aveva seguito con apprensione gli aggiornamenti sulle condizioni del ragazzo. Un’altra giovane vita spezzata sulle strade della provincia, un dramma che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e delle conseguenze spesso devastanti degli incidenti che coinvolgono utenti particolarmente esposti come i motociclisti.

Sull’esatta dinamica dello scontro continuano gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto subito dopo il sinistro, con l’obiettivo di chiarire tutti gli elementi che hanno portato alla collisione. La città si stringe adesso attorno alla famiglia del giovane, colpita da un dolore immenso per una perdita che lascia sgomento e tristezza in tutta la comunità.