La polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un uomo, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di furto in concorso in abitazione.
Ultimate le formalità di rito, lo stesso veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.
L’operazione s’inserisce nel quadro delle attività condotte dalla polizia di Stato sul territorio di Vittoria, finalizzate anche all’esecuzione dei provvedimenti emessi dagli organi giudiziari competenti.