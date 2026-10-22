Confcooperative territoriale Ragusa informa che continuano a essere pienamente operative le attività del Cat 2026, il programma di assistenza e supporto dedicato alle imprese cooperative e alle realtà produttive del territorio, che proseguirà fino al 18 dicembre prossimo.

L’iniziativa, che coinvolge l’intera rete regionale attraverso gli sportelli territoriali attivati in Sicilia, rappresenta un importante punto di riferimento per cooperative, imprese, aspiranti imprenditori e operatori economici che necessitano di consulenza specialistica e accompagnamento nei diversi ambiti della gestione aziendale.

Per il territorio ibleo, Confcooperative continua a garantire servizi di orientamento e assistenza attraverso la propria struttura, con l’obiettivo di offrire risposte concrete alle esigenze del mondo cooperativo e produttivo locale. A disposizione degli utenti vi è una rete di professionisti altamente qualificati in grado di fornire supporto in numerosi settori strategici, dalla contrattualistica all’accesso al credito, dalla vigilanza cooperativa allo sviluppo aziendale, passando per la gestione delle crisi d’impresa, l’assistenza sociale e sanitaria integrativa, l’internazionalizzazione e le normative societarie.

Particolare attenzione viene riservata alla sede di Ragusa, dove gli utenti possono accedere ai servizi previsti dal progetto e ricevere assistenza specialistica grazie al coinvolgimento di figure professionali dedicate. Le attività vengono assicurate attraverso un calendario strutturato che consente una presenza costante sul territorio e una risposta efficace alle richieste provenienti dal tessuto economico locale.

“Le attività del Cat rappresentano uno strumento fondamentale per sostenere il sistema cooperativo e le imprese del nostro territorio in una fase economica particolarmente complessa”, sottolinea il presidente di Confcooperative territoriale Ragusa, Luca Campisi. “L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini alle cooperative, alle imprese e a quanti intendono avviare nuovi percorsi imprenditoriali, offrendo servizi qualificati, consulenza specialistica e accompagnamento nelle principali sfide che il mercato oggi impone”.

Campisi evidenzia inoltre come l’assistenza fornita non si limiti agli aspetti burocratici e amministrativi. “Vogliamo essere un partner affidabile per le imprese e per le cooperative, mettendo a disposizione competenze trasversali che spaziano dall’innovazione allo sviluppo, dall’accesso alle opportunità di finanziamento fino agli strumenti per affrontare i processi di crescita e aggregazione. La presenza di professionisti esperti nei diversi ambiti rappresenta un valore aggiunto che consente di offrire risposte tempestive e qualificate”.

Il presidente di Confcooperative territoriale Ragusa invita inoltre tutti gli interessati ad approfittare delle opportunità offerte dagli sportelli attivi. “Il nostro impegno è quello di rafforzare il ruolo della cooperazione come motore di sviluppo economico e sociale. Per questo continuiamo a investire in servizi di prossimità e in strumenti capaci di accompagnare le imprese nei percorsi di consolidamento e innovazione. Le attività proseguiranno fino al 18 dicembre e rappresentano un’importante occasione per ricevere supporto e orientamento qualificato”. Per accedere ai servizi è necessario presentare un curriculum vitae aggiornato e firmato e un documento di identità in corso di validità. Confcooperative invita tutti gli interessati a rivolgersi alla sede territoriale di Ragusa, in viale dei Platani 34/b, secondo piano, per conoscere nel dettaglio le opportunità disponibili e le modalità di accesso ai servizi di assistenza e consulenza.