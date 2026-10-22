L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa esprime grande apprezzamento per avere preso parte, insieme all’Asd Settecolli Scicli e ai rappresentanti del centro regionale Helen Keller, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027 dell’istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli tenutasi nei giorni scorsi.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di incontro e sensibilizzazione sui temi dell’inclusione, dell’autonomia personale e dell’abbattimento delle barriere, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie in una mattinata ricca di spunti educativi e formativi.

Particolarmente significativa è stata la presenza dell’Asd Settecolli Scicli, che ha proposto dimostrazioni di discipline sportive praticate da persone con disabilità visiva, evidenziando come lo sport possa essere un efficace strumento di crescita, integrazione e partecipazione attiva alla vita sociale.

Un ruolo di primo piano è stato svolto anche dai rappresentanti del Centro Regionale Helen Keller, che hanno catturato l’attenzione degli studenti attraverso una dimostrazione dedicata ai cani guida. L’attività ha consentito ai ragazzi di comprendere da vicino l’importanza di questi straordinari compagni di vita nel favorire l’autonomia, la mobilità e l’indipendenza delle persone non vedenti.

“È stata una giornata particolarmente significativa perché ha consentito di affrontare il tema dell’inclusione attraverso esperienze concrete e testimonianze dirette”, dichiara il presidente dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa, Salvatore Albani. “I giovani hanno avuto l’opportunità di conoscere il valore dello sport e di comprendere quanto il cane guida rappresenti uno strumento fondamentale di libertà e autonomia per una persona con disabilità visiva”.

Albani ha inoltre sottolineato come la sezione territoriale dell’Uici di Ragusa sia da sempre impegnata nella promozione della cultura dell’autonomia e nella valorizzazione del ruolo svolto dai cani guida. “Negli anni abbiamo organizzato e sostenuto numerose iniziative finalizzate a far conoscere l’importanza del cane guida e il contributo determinante che offre nella quotidianità delle persone non vedenti. Sensibilizzare gli studenti significa investire in una società più consapevole, inclusiva e rispettosa delle diverse esigenze di ciascuno”.

Il presidente dell’Uici ragusana ha rivolto un ringraziamento al Comprensivo “Elio Vittorini” per l’attenzione dimostrata verso queste tematiche. “La scuola svolge una funzione educativa fondamentale e iniziative come questa contribuiscono a formare cittadini più sensibili e attenti ai valori dell’inclusione. Ringraziamo la dirigente scolastica, il corpo docente, l’Asd Settecolli Scicli e il Centro Regionale Helen Keller per la collaborazione e per avere condiviso con noi questo importante percorso di sensibilizzazione”.

“Solo attraverso la conoscenza e il confronto diretto possiamo abbattere ogni barriera, non solo fisica ma anche culturale”, conclude Albani. “Lavorando insieme, istituzioni scolastiche, associazioni e realtà del territorio possono contribuire a costruire una comunità sempre più accogliente, nella quale ogni persona abbia la possibilità di esprimere pienamente le proprie capacità e vivere in autonomia”.