A causa di rallentamenti logistici da parte del corriere incaricato dall’Istat, le lettere informative con le credenziali per il Censimento stanno arrivando in ritardo in molte case. Il Censimento coinvolge solo un campione di famiglie e rispondere è un obbligo di legge.

Come verificare se si è stati campionati?

Chiamare il Numero Unico Istat 1510 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21, controllare la casella Pec o l’App IO.

In attesa della lettera informativa a firma del Presidente dell’Istat con le credenziali, il questionario può essere compilato:

– on-line usando Carta d’Identità Elettronica o Spid. Questi i passaggi: cliccare sul link ufficiale https://raccoltadati.istat.it/questionario/; accedere direttamente con Cie o Spid, compilare e inviare scaricando la ricevuta di avvenuta compilazione;

– recandosi o contattando telefonicamente il Centro Comunale di Rilevazione (riportare i riferimenti: telefono, orari e giorni di apertura, e-mail).