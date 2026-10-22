La città di Ragusa si è fermata per celebrare la scomparsa di don Salvatore Dinatale. A celebrare le esequie è stato il vescovo della Diocesi, monsignor Giuseppe La Placa, che durante l’omelia ha tracciato un ritratto toccante e profondo del sacerdote.

​Il vescovo ha ricordato la figura di don Salvatore come quella di un uomo umile e costantemente dedito all’ascolto della gente, doti che lo avevano reso una figura straordinariamente amata da tutti i fedeli della comunità iblea.

​Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e religiose. Tra i presenti anche il sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Pagano, a testimonianza del profondo legame e della stima che univano il sacerdote non solo alla comunità ragusana, ma all’intero territorio circostante (foto Bracchitta).