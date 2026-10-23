A Comiso, i carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Vittoria hanno denunciato in stato di libertà un 37enne comisano, gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una meticolosa attività di osservazione in via Vittoria, i militari dell’Arma ipparina, supportati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno osservato i movimenti di una serie di soggetti che, con fare alquanto sospetto, si avvicinavano al portone di un’abitazione per pochi secondi.

Considerato il comportamento guardingo, i carabinieri hanno deciso di effettuare dei riscontri volti a verificare l’eventuale possesso di sostanza stupefacente. Pertanto, subito dopo un incontro fulmineo, un 43enne è stato sottoposto a perquisizione ed effettivamente trovato in possesso di una dose di modica quantità di hashish. A quel punto i militari hanno esteso la ricerca della sostanza al domicilio del proprietario dell’abitazione, dove è stato altresì identificato un 37enne di origini tunisine che aveva tentato di occultare una dose di crack. Rinvenuti anche materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Il 37enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria iblea per la cessione di sostanza stupefacente, mentre gli altri due uomini segnalati alla locale Prefettura per il possesso finalizzato ad uso personale.

L’ipotesi accusatoria dovrà trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.