Momenti di paura nella notte in contrada Costanzo-Pizzilli, a Modica, dove un uomo di 40 anni è rimasto vittima di una violenta aggressione intorno all’una. L’uomo ha riportato la frattura della mandibola e diversi traumi a seguito del pestaggio, rendendo necessario il trasferimento in ospedale (foto creata con AI).

L’allarme è scattato nel cuore della notte, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al quarantenne, che presentava evidenti segni di percosse e un importante trauma al volto. Considerata la gravità delle lesioni, l’uomo è stato accompagnato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica per gli accertamenti e le cure necessarie.

Secondo la prima ricostruzione fornita dalla vittima agli investigatori, all’origine dell’episodio ci sarebbe stato un tentativo di aiutare un vicino di casa. Il quarantenne sarebbe infatti intervenuto per difendere l’uomo, che secondo il suo racconto sarebbe stato il principale obiettivo di una spedizione punitiva.

Un intervento che, stando a quanto riferito, avrebbe finito per esporre lo stesso quarantenne alla violenza degli aggressori, provocandogli lesioni serie.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Modica, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili, ascoltando eventuali testimoni e verificando le circostanze in cui si è consumata l’aggressione. L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, chiarire il movente e individuare le persone coinvolte nel violento episodio.

Al momento, la ricostruzione resta al vaglio degli inquirenti, impegnati a definire ogni aspetto della vicenda.