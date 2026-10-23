Una serata dedicata al teatro, alla musica e alla contaminazione tra linguaggi artistici. È in programma domani, sabato 24 ottobre, alle 20,30, al teatro Badia di Ragusa, in corso Italia 103, l’inaugurazione ufficiale di “HYBRID”, la nuova rassegna promossa dal circolo culturale Teatro Badia e dall’associazione Mania Creativa per la stagione 2026-2027.

Nel corso di una speciale conferenza-spettacolo saranno presentati anticipazioni, frammenti e momenti performativi degli appuntamenti in programma, tra teatro comico, contemporaneo e musica. «HYBRID nasce dall’esigenza di creare uno spazio in cui linguaggi ed esperienze artistiche possano incontrarsi e dialogare, favorendo nuove occasioni di condivisione tra artisti e pubblico», spiega il direttore artistico del Teatro Badia, Maurizio Nicastro.

La serata ospiterà anche la consegna del Premio Mascherone Barocco, riconoscimento destinato a due artisti nati o formatisi nel territorio ibleo che si sono affermati sulla scena nazionale, contribuendo a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della provincia di Ragusa.

L’appuntamento segnerà inoltre l’avvio della campagna di tesseramento 2026-2027 del circolo culturale Teatro Badia, con un brindisi inaugurale per celebrare la nascita del nuovo percorso associativo. «Vogliamo costruire una comunità culturale partecipata, aperta e dinamica, capace di coinvolgere cittadini, appassionati e artisti», conclude Nicastro.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.