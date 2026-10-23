Proseguono con ritmi serrati i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa.

A Scoglitti, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto un 23enne di origini tunisine gravemente indiziato del reato di fuga pericolosa, previsto dal codice della strada, e di resistenza a pubblico ufficiale. Nei fatti i carabinieri, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, avevano intimato l’alt al giovane nei pressi del campo sportivo di via del Mediterraneo, ma ne è scaturito un inseguimento di qualche chilometro, terminato nei pressi del villaggio turistico “Kastalia”, dove il 23enne, ormai raggiunto e affiancato dalla pattuglia, ha arrestato la fuga ed è stato bloccato. Esperite le formalità di rito, è stato associato agli arresti domiciliari a disposizione della locale autorità giudiziaria.