Rafforzare il sostegno alle imprese locali attraverso consulenza, accesso al credito, innovazione e formazione. Con questo obiettivo si è svolto presso la sede di Confcommercio provinciale Ragusa un incontro tra il presidente Gianluca Manenti e l’Area manager retail Ragusa-Siracusa di UniCredit, Renato Mancini, per approfondire le opportunità offerte dalla collaborazione tra UniCredit e Confcommercio a favore delle imprese associate.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi che oggi interessano il mondo delle micro, piccole e medie imprese: dall’accesso al credito alla digitalizzazione dei processi, dai sistemi di pagamento evoluti alla sicurezza informatica, fino agli investimenti legati alla sostenibilità e ai criteri Esg. Particolare attenzione è stata dedicata alle iniziative previste dalla convenzione nazionale tra UniCredit e Confcommercio – Imprese per l’Italia, pensata per accompagnare gli imprenditori nei percorsi di sviluppo e competitività attraverso soluzioni finanziarie dedicate, servizi innovativi e strumenti concreti a supporto della crescita.

Tra i temi che hanno suscitato particolare interesse, un’attenzione speciale è stata rivolta alla formazione. Il presidente Manenti ha manifestato vivo apprezzamento per i percorsi messi a disposizione da UniCredit Banking Academy, riconoscendone il valore strategico nel supportare gli imprenditori nell’acquisizione di competenze sempre più necessarie per affrontare le sfide della trasformazione digitale, dell’innovazione e della sostenibilità. La Banking Academy di UniCredit mette infatti gratuitamente a disposizione delle imprese percorsi formativi specialistici sui temi della cultura finanziaria, dell’accesso al credito, della digitalizzazione, della sostenibilità e dello sviluppo d’impresa, offrendo strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza e preparazione un contesto economico in continua evoluzione.

“Essere vicini alle imprese significa non solo offrire strumenti finanziari adeguati, ma anche contribuire alla crescita delle competenze imprenditoriali e manageriali necessarie per affrontare gli scenari futuri”, ha dichiarato Renato Mancini, Area manager retail Ragusa-Siracusa di UniCredit. “La formazione rappresenta oggi una leva strategica per la competitività delle aziende e siamo particolarmente soddisfatti dell’interesse riscontrato verso le iniziative della UniCredit Banking Academy. Attraverso il dialogo continuo con le associazioni di categoria vogliamo continuare a supportare le imprese del territorio con soluzioni, consulenza e percorsi di valore”.

“Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi stanno vivendo una fase di profonda trasformazione che richiede non solo strumenti adeguati, ma anche nuove competenze”, ha affermato Gianluca Manenti, presidente provinciale Confcommercio Ragusa. “Le opportunità formative presentate da UniCredit rappresentano un elemento di grande interesse perché consentono agli imprenditori di accrescere il proprio patrimonio di conoscenze e di affrontare con maggiore preparazione le sfide del mercato”.

L’incontro conferma la volontà condivisa di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra UniCredit e Confcommercio Ragusa, con l’obiettivo di favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale attraverso un percorso che unisce sostegno finanziario, innovazione, consulenza qualificata e sviluppo delle competenze, creando valore per le imprese e per l’intero territorio (nella foto da sinistra Mancini e Manenti).