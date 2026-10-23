Era stato arrestato ad aprile a Vittoria dopo il ritrovamento di una pistola modificata all’interno dell’auto sulla quale viaggiava. Ora, a distanza di sei mesi, il giovane di 19 anni, originario del Marocco, è stato assolto dal giudice, che ha ritenuto non provato che l’arma fosse effettivamente nella sua disponibilità.

La pistola era stata scoperta durante un controllo della polizia in un’auto a noleggio occupata da più persone. Nel processo con rito abbreviato, il giudice ha valutato che non vi fossero elementi sufficienti per attribuire con certezza l’arma al ragazzo, assolvendolo con formula dubitativa.

La Procura aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione, ma il 19enne è stato immediatamente scarcerato. Il suo difensore sta ora predisponendo la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.