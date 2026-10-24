Continuano gli interventi per il completamento dell’area di nuova espansione del cimitero comunale di Giarratana. A renderlo noto è l’amministrazione comunale, che ha aggiornato i cittadini sullo stato di avanzamento delle opere attualmente in corso.

In questa fase i lavori riguardano la sistemazione interna dell’area attraverso il ricarico del terreno con materiale misto granulometrico. Si tratta di un intervento tecnico necessario per uniformare le quote e le altezze della superficie, creando così le condizioni adeguate per la successiva realizzazione della viabilità interna.

Le attività attualmente in corso rappresentano infatti un passaggio preliminare fondamentale nell’ambito del progetto complessivo. Una volta completata questa fase, si potrà procedere con la pavimentazione delle strade interne previste nell’area interessata dall’ampliamento.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di portare avanti il programma di sistemazione e completamento della zona cimiteriale, migliorando l’accessibilità e l’organizzazione degli spazi destinati ai servizi cimiteriali.

Il Comune sottolinea come le opere rientrino nel più ampio piano di interventi programmati per la valorizzazione e l’adeguamento delle infrastrutture pubbliche, con particolare attenzione a un’area ritenuta di fondamentale importanza per la comunità locale.