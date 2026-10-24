La SuperConveniente Virtus Ragusa torna al PalaPadua per dare continuità alle vittorie contro Marigliano e Rende. Domenica 25 ottobre, alle 18, la squadra di Gianni Recupido ospiterà la Miwa Basket Benevento nella quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Le due formazioni si presentano all’appuntamento con quattro punti, frutto di due successi e altrettante sconfitte.

Benevento, allenata da Adolfo Parrillo, ha già dimostrato di poter competere anche lontano da casa. All’esordio ha espugnato il campo della Polisportiva Matese per 67-77, prima di incassare due sconfitte brucianti contro Barcellona (75-77), con il canestro decisivo subito sulla sirena, e 75-74 a Gela, dove i sanniti hanno avuto a disposizione l’ultimo possesso per vincere. Due battute d’arresto alle quali è seguito il successo casalingo sulla Basket School Messina. Il capitano Andrea Murolo è uno dei principali riferimenti offensivi: il play ha realizzato 21 punti a Gela e 15 nell’ultima vittoria contro Messina. Al suo fianco c’è Salvatore “Sasà” Parrillo, guardia con esperienza in Serie A e A2, con 11,3 punti a partita; mentre Alessio Giacomi, ala classe 2003, viaggia a quota 10 punti e 6 rimbalzi. Importante anche il contributo di Paolo Zanini, in doppia cifra nelle ultime due uscite.

Per la Virtus sarà necessario confermare i progressi: “Rispetto alle prime due partite – spiega l’assistant coach, Giovanni Pioggia (nella foto) – è cambiato l’approccio nei 40 minuti. Con Rende, nonostante il risultato finale possa trarre in inganno, siamo sempre rimasti concentrati, facendo tutto quello che avevamo preparato in allenamento, ma anche adottando le soluzioni che vorremmo portare avanti per tutta la stagione. La crescita è fisica, mentale, tecnica. Benevento è una squadra con giocatori d’esperienza, servirà la stessa concentrazione e magari provare ad osare un po’ di più”.

La partita di domenica al PalaPadua sarà arbitrata dai signori Matteo Bertoni di Anzio e Roberto Rizzuto di Latina, e sarà trasmessa in diretta streaming alle 18 su www.virtusragusabasket.it. Palla a due alle 18.