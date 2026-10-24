Dopo l’avvio del campionato di Serie B, che ha visto i rossoblù osservare il turno di riposo, è già tempo di primo appuntamento davanti al pubblico amico per l’Asd Giarratana Volley. Oggi, con inizio alle 18, la formazione guidata dallo staff tecnico rossoblù scenderà in campo alla palestra comunale di Giarratana per affrontare Gibellina nella gara valida per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B maschile.

Un appuntamento particolarmente atteso dalla società e dai tifosi, chiamati a sostenere una squadra che continua a vivere l’entusiasmo della storica promozione conquistata nella scorsa primavera. Per l’occasione sono stati convocati Minelli, Donets, Germano, Cutrone, Di Pasquale (capitano), Primitivo, Facchini, Artioli, Bazzano, Martorino, Fusco, Sportelli e Gintoli.

La vigilia del match è stata resa ancora più significativa dal riconoscimento ricevuto giovedì sera dalla squadra nel corso di una cerimonia promossa dall’amministrazione comunale di Giarratana. Il sindaco, Lino Giaquinta, insieme ai rappresentanti dell’ente locale, ha voluto rendere omaggio ai protagonisti della promozione in Serie B, storico risultato sportivo che ha dato prestigio all’intera comunità giarratanese.

Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente del Comitato Fipav Monti Iblei, Gianni Giurdanella, che ha condiviso con dirigenti, tecnici e atleti un momento di festa e di riconoscimento per il traguardo raggiunto. Nel corso dell’iniziativa sono state consegnate medaglie a tutti i giocatori presenti, quale segno di gratitudine per l’impegno, i sacrifici e la determinazione che hanno consentito di scrivere una pagina importante della pallavolo locale.

«Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio – ha dichiarato il presidente dell’Asd Giarratana Volley, Salvatore Pagano – perché premia il lavoro svolto da un intero gruppo, non soltanto dagli atleti ma anche dallo staff, dai dirigenti, dagli sponsor e dai tifosi che ci hanno accompagnato in questo percorso. La promozione in Serie B è stata una conquista straordinaria per Giarratana e adesso vogliamo affrontare questa nuova avventura con umiltà, entusiasmo e senso di responsabilità. Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata e per la vicinanza che continuano a garantire alla nostra società».

Pagano ha quindi rivolto un appello alla comunità in vista della gara odierna. «Ci aspetta una stagione impegnativa e il calore del nostro pubblico può fare la differenza. Invitiamo tutti gli sportivi a riempire la palestra comunale e a sostenere i ragazzi in questo primo appuntamento casalingo. Vogliamo vivere insieme ogni sfida di questo campionato, con la passione e il senso di appartenenza che caratterizzano la pallavolo giarratanese».

L’appuntamento è dunque per oggi alle 18 alla palestra comunale di Giarratana, dove la formazione iblea cercherà di conquistare punti preziosi e regalare ai propri sostenitori una nuova soddisfazione nel campionato nazionale di Serie B maschile.