Nuovi particolari emergono sull’aggressione avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì in contrada Catanzaro Pizzilli, a Modica, dove un uomo di 40 anni ha riportato la frattura della mandibola.

Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di giovanissimi, presumibilmente anche minorenni, sarebbe arrivato nella zona a bordo di diversi scooter per affrontare un residente di nazionalità marocchina. All’origine della vicenda ci sarebbero alcuni commenti dell’uomo sul tragico incidente stradale del giorno precedente, costato la vita a un ragazzo di 16 anni.

Le urla e le minacce avrebbero richiamato l’attenzione di due fratelli residenti nel quartiere, intervenuti per difendere il vicino. La situazione sarebbe però degenerata: dopo insulti e lancio di pietre, i giovani si sarebbero allontanati sugli scooter.

I due fratelli li avrebbero inseguiti in automobile, raggiungendoli poco dopo. Ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale il quarantenne è rimasto gravemente ferito al volto.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e lavorano per identificare tutti i partecipanti. L’ipotesi di una spedizione punitiva resta da verificare attraverso gli accertamenti investigativi.