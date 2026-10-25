I volontari, insieme ai giovani del gruppo e agli adulti educatori, sono intervenuti lungo la Panoramica del Carmine e nelle scalinate che conducono a largo San Paolo, effettuando un servizio finalizzato alla rimozione di rifiuti e al decoro urbano. L’iniziativa è stata raccontata dagli stessi scout attraverso i social network, dove hanno voluto ringraziare quanti hanno dedicato il proprio tempo a favore della comunità.

«Oggi il nostro gruppo ha svolto il suo servizio presso la Panoramica del Carmine e le scalinate che portano a largo San Paolo. Grazie a tutti i ragazzi e gli adulti che hanno speso il loro tempo per rendere sempre pulito e migliore un punto strategico della nostra città», si legge nel messaggio pubblicato dal gruppo.

Il Cngei, Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, è una storica associazione scout laica che promuove l’educazione dei giovani attraverso il servizio, la cittadinanza attiva e il rispetto dell’ambiente. La sezione di Ragusa è presente da anni nel territorio e coinvolge decine di ragazzi in attività formative e di volontariato.

L’intervento si inserisce proprio nello spirito dello scoutismo, che vede nell’azione concreta uno strumento educativo essenziale. La scelta della Panoramica del Carmine e dell’area che collega il quartiere al largo San Paolo non è casuale: si tratta infatti di un percorso particolarmente frequentato da cittadini e visitatori, dal quale è possibile ammirare uno dei panorami più caratteristici della città.

Un piccolo gesto, ma dal forte valore simbolico, che punta a sensibilizzare la comunità sul rispetto degli spazi pubblici e sull’importanza di contribuire in prima persona alla tutela del patrimonio urbano e ambientale di Ragusa.