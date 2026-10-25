Grave incidente stradale questa mattina lungo la Ragusa-Mare, nel tratto iniziale dell’arteria che collega il capoluogo alla costa, poco dopo l’uscita dalla città.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura di colore nero ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada. L’auto, secondo le prime informazioni raccolte, si sarebbe capovolta più volte ad alta velocità, terminando la propria corsa sul ciglio della carreggiata dopo aver riportato ingenti danni.

L’impatto ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi agli occupanti del veicolo, e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le condizioni della persona coinvolta sono al momento al vaglio dei medici. Si è reso necessario il trasferimento in ospedale per ulteriori controlli e per valutare l’entità delle lesioni riportate nell’incidente.

L’episodio ha richiamato l’attenzione degli automobilisti in transito lungo la Ragusa-Mare, una delle principali vie di collegamento del territorio ibleo. Gli accertamenti delle forze dell’ordine proseguiranno nelle prossime ore per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo e il conseguente ribaltamento.