Un incidente stradale autonomo si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 115, all’altezza del chilometro 5,500, nel tratto che collega Vittoria a Gela e noto agli automobilisti come il rettilineo del cosiddetto “Banco di prova”, in contrada Dirigenza (ricerca fotografica Assenza).

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, finendo coinvolto in un sinistro senza altri veicoli interessati. L’automobilista ha riportato lievi ferite ed è stato soccorso dal personale del 118 della postazione di Vittoria, intervenuto sul posto per prestare le prime cure.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presenti inoltre i mezzi incaricati della rimozione del veicolo incidentato e delle operazioni di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata.

A causa della presenza dell’auto danneggiata sulla sede stradale, la circolazione lungo la Statale 115 ha subito alcuni rallentamenti. Dalle ore 20 alle 23 circa il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e la successiva liberazione della carreggiata.

L’intervento si è concluso senza particolari criticità per la viabilità, fatta eccezione per i disagi temporanei registrati dagli automobilisti in transito lungo l’importante arteria che collega il territorio vittoriese alla fascia costiera e alla provincia di Caltanissetta.