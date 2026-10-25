Momenti di apprensione sabato sera alla Villa Comunale di Vittoria, dove un incendio ha rischiato di provocare danni significativi a uno dei principali spazi verdi della città. Solo il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha consentito di circoscrivere le fiamme ed evitare conseguenze più gravi.

L’allarme è stato lanciato dal custode della struttura che ha segnalato la presenza del rogo all’assessore comunale Cesare Campailla. Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Ragusa, chiamati a operare considerato che il personale del presidio di Vittoria era già impegnato in un altro delicato intervento.

In supporto ai pompieri sono arrivati anche gli operatori della Protezione civile e gli agenti della Polizia locale, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione dell’emergenza. Grazie al lavoro coordinato delle diverse forze intervenute, l’incendio è stato rapidamente domato prima che potesse estendersi ulteriormente.

A nome dell’amministrazione comunale, l’assessore Campailla ha espresso il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento, sottolineando l’efficacia e la tempestività della risposta messa in campo.

L’episodio ha suscitato forte indignazione tra cittadini e amministratori, soprattutto se dovesse essere confermata l’origine dolosa del rogo. La Villa Comunale rappresenta infatti uno dei luoghi simbolo di aggregazione e socialità della città, un patrimonio collettivo che richiede rispetto e tutela. Sull’accaduto saranno gli accertamenti degli organi competenti a chiarire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.