Incidente stradale poco dopo le 18 di ieri a Scicli, in via Roma, dove una donna di 67 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un’automobile.

Secondo una prima ricostruzione, al momento al vaglio degli investigatori, alla guida del veicolo ci sarebbe stata un’altra donna, impegnata in una manovra di retromarcia quando si è verificato l’impatto.

La 67enne è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Qui i sanitari le hanno riscontrato una frattura.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Locale di Scicli, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause e ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Tra gli elementi al vaglio ci sarebbero anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.