Cambio al vertice della Pro Loco Mazzarelli: Antonella Salerno è la nuova Presidente dell’associazione, eletta dal Direttivo nel corso della riunione dedicata al rinnovo delle cariche sociali. Salerno raccoglie il testimone da Antonio Carnemolla, il quale ha rassegnato le dimissioni per ragioni legate a impegni professionali e ad altri progetti personali e culturali. Il nuovo assetto direttivo si apre quindi nel segno della continuità e del rinnovato impegno, con l’obiettivo di consolidare il lavoro svolto e dare nuovo impulso alle attività, alle iniziative culturali e agli eventi destinati a valorizzare il territorio e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Alla riunione hanno preso parte anche i due nuovi componenti del Direttivo, Giuseppe Abbotto ed Enza Armenia, subentrati a seguito della surroga deliberata nell’ultima Assemblea ordinaria. Confermate Cecilia Tumino nel ruolo di Vicepresidente e Giuseppe Alabiso in quello di Segretario, mentre Gianni Cascone entra nel gruppo dirigente con l’incarico di Tesoriere.

“Sono veramente felice e orgogliosa della fiducia che il Direttivo ha riposto in me”, commenta la neo presidente. “Sono in Pro Loco da diversi anni – prosegue Antonella Salerno (nella foto) – e ho partecipato, per quanto possibile, alle iniziative portate avanti per il bene della nostra comunità. Si apre una nuova era, fatta di progetti, ma soprattutto di entusiasmo e voglia di essere presenti e aperti a tutti. Per la Pro Loco sono stati mesi difficili, segnati dal cambio di presidenza e dalle procedure burocratiche legate alla transizione. Nonostante questo, siamo riusciti a portare avanti le iniziative della stagione estiva e a chiudere ‘col botto’. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto: abbiamo imparato a conoscerci e a suddividere i compiti in base alle attitudini e alle competenze di ciascuno”.

“Sento una responsabilità enorme per questo incarico e spero di assolverlo nel migliore dei modi. Marina di Ragusa è cambiata negli ultimi anni: da località prettamente balneare è diventata un luogo in cui tante persone hanno scelto di vivere anche in inverno. Per questo, la nostra attività non può limitarsi a offrire eventi e intrattenimento ai turisti, ma deve soprattutto rispondere alle esigenze dei residenti, che ci chiedono ascolto e attenzione ai loro bisogni. Per farlo abbiamo bisogno anche di una partecipazione attiva, di persone disposte, come noi, a mettersi a disposizione degli altri. Ai miei compagni di viaggio auguro un sereno inizio, guidato dalla voglia di guardare lontano!”, conclude la presidente della Pro Loco Mazzarelli.