La polizia di Stato ha portato a termine un’operazione di rilievo contro il traffico di stupefacenti a Modica. Il blitz, condotto in sinergia dalla Squadra Mobile di Ragusa, dal commissariato di Ps di Modica e dalle Unità Cinofile, rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio concentrati nelle zone di maggiore frequentazione giovanile. Durante i pattugliamenti, gli agenti hanno notato una 46enne modicana che, alla vista delle volanti, ha cercato di allontanarsi rapidamente verso la propria abitazione per sottrarsi alla verifica. Bloccata prima che potesse disfarsi di alcune dosi di crack, la donna ha opposto una decisa resistenza, provocando lesioni agli operatori intervenuti.

Riportata alla calma, la perquisizione è stata estesa al domicilio, con il supporto del cane antidroga. All’interno sono stati rinvenuti e sequestrati circa 45 grammi di cocaina, 1,5 grammi di hashish, 1 grammo di crack, oltre a materiale utile al frazionamento e al confezionamento delle dosi. La quarantaseienne è stata arrestata in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e posta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Per i medesimi fatti è stato inoltre deferito in stato di libertà il compagno convivente, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Nel medesimo contesto operativo, i controlli sono stati estesi all’abitazione di un 45enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari. La perquisizione ha consentito di sequestrare ulteriori 19,39 grammi di hashish; l’uomo è stato segnalato all’Autorità giudiziaria.