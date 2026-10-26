Questa mattina il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha incontrato i dipendenti e i volontari della Caritas Diocesana e ha annunciato la nomina del nuovo direttore, don Gianni Corallo, del vicedirettore Vincenzo La Monica e dell’assistente spirituale don Filippo Bella.

Nel corso dell’incontro, il vescovo ha espresso il proprio ringraziamento a Domenico Leggio per il prezioso servizio svolto in questi anni, manifestando al contempo gratitudine a tutti i dipendenti per l’impegno e la dedizione dimostrati. Li ha quindi invitati a collaborare con la nuova équipe, continuando a operare con la stessa passione e lo stesso spirito di servizio che hanno contraddistinto il loro lavoro fino ad oggi.

Rivolgendosi a don Gianni Corallo, a Vincenzo La Monica e a don Filippo Bella, mons. La Placa li ha esortati a proseguire e valorizzare il cammino intrapreso finora, facendone maturare ulteriormente i frutti, affinché la Caritas Diocesana continui a rappresentare un fiore all’occhiello della Chiesa di Ragusa e un punto di riferimento per il territorio e per quanti vivono situazioni di fragilità.