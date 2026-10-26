Vent’anni al fianco dei pazienti onco-ematologici e delle loro famiglie, tra assistenza, solidarietà e sostegno alla ricerca. AIL Ragusa celebra questo importante traguardo con il convegno “20 Anni di AIL Ragusa – Dati, Sfide e Nuove Prospettive”, in programma venerdì 6 e sabato 7 novembre al Relais Antica Badia, in Corso Italia 125, a Ragusa.

L’iniziativa sarà un’occasione per ripercorrere il cammino dell’associazione, approfondire i progressi della ricerca scientifica e confrontarsi sulle prospettive future della cura delle malattie ematologiche, con particolare attenzione ai bisogni dei pazienti e alla qualità della vita. Il programma prevede gli interventi di medici, ricercatori e professionisti sanitari. La prima giornata sarà dedicata alla ricerca no profit, ai dati della rete regionale del Registro tumori e all’analisi epidemiologica delle neoplasie emolinfopoietiche nella provincia di Ragusa. Sabato spazio alla storia di AIL Ragusa, alla gestione del paziente, al sostegno psicologico, al servizio di trasporto e alle testimonianze, fino alla tavola rotonda conclusiva sulle sfide future per un mondo senza cancro.

“In questi anni abbiamo lavorato per rispondere alle necessità dei pazienti onco-ematologici della provincia di Ragusa, ascoltando i loro bisogni e cercando di migliorare la loro qualità di vita durante la malattia. Tutti i servizi che abbiamo istituito sono gratuiti, grazie ai nostri sostenitori, alla collaborazione con l’ASP e il Dipartimento di Ematologia e all’impegno dei volontari. La sfida per i prossimi anni è coinvolgere sempre più persone, soprattutto i giovani, nella nostra missione, sostenere la ricerca e contribuire a rendere le leucemie sempre più curabili”, spiega la presidente di AIL Ragusa, Cettina Migliorisi.

Il convegno prevede crediti ECM per medici, psicologi, biologi e professionisti sanitari, secondo gli orari di presenza indicati nel programma. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare AIL Ragusa O.d.V. al numero 0932 1838744, al cellulare 338 6937371 oppure scrivere a ailragusa@gmail.com.