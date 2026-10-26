Non ce l’ha fatta l’uomo di 86 anni che nel pomeriggio di un mese fa era stato investito da uno scooter in viale dei Platani, a Ragusa, nei pressi della farmacia Antoci. Dopo settimane di ricovero e cure presso l’ospedale Giovanni Paolo II, le condizioni dell’anziano si sono purtroppo aggravate fino al decesso avvenuto nelle scorse ore.

Il giorno dell’incidente, l’anziano era stato soccorso dai Vigili del fuoco che, di ritorno da un intervento per la presenza di animali vaganti lungo la strada statale 194, si erano imbattuti nel sinistro. I pompieri erano intervenuti immediatamente prestando le prime cure e applicando le procedure di primo soccorso sanitario previste dal percorso di addestramento del Corpo nazionale.

L’uomo era stato stabilizzato sul posto e assistito fino all’arrivo dei sanitari del 118, che lo avevano poi trasferito d’urgenza all’ospedale ragusano per le cure del caso. Sul luogo dell’investimento erano intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia della morte dell’86enne riporta l’attenzione su un episodio che aveva suscitato forte preoccupazione in città. L’incidente, inizialmente classificato come un grave investimento stradale, assume ora contorni ancora più drammatici dopo il decesso dell’uomo a distanza di circa un mese dai fatti. Resta da verificare se, alla luce dell’evoluzione clinica culminata con la morte della vittima, vi saranno ulteriori sviluppi sul piano degli accertamenti giudiziari e delle responsabilità legate all’incidente.