Grande partecipazione di pubblico e un’atmosfera di entusiasmo hanno caratterizzato la serata di presentazione di “Hybrid”, la nuova rassegna culturale promossa da PalcoUno e ManiaCreativa per il neonato circolo culturale Teatro Badia.

L’iniziativa, curata da Maurizio Nicastro e Pino Migliorisi, ha richiamato numerosi appassionati che hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il programma della stagione e incontrare gli artisti protagonisti dei dodici spettacoli che animeranno il palco del Teatro Badia nei prossimi mesi tra teatro contemporaneo, comicità, teatro d’arte e musica.

Durante la serata è stata inoltre presentata la nuova stagione dell’AGiMus, che proporrà per il 2027 sei appuntamenti raccolti sotto il titolo “Pomeriggi in musica”, ampliando ulteriormente l’offerta culturale del circolo.

Momento particolarmente emozionante è stato quello dedicato alla prima edizione del premio Mascherone Barocco, riconoscimento ideato per valorizzare personalità che si sono distinte nel panorama artistico e culturale.

Il premio è stato assegnato ad Alice Canzonieri «per la sua capacità di conquistare il pubblico tanto sul grande e piccolo schermo quanto sul palcoscenico. La sua arte, intensa e autentica, nasce da una rara sensibilità, da una presenza scenica magnetica e da una dedizione assoluta al mestiere, interpretando ogni personaggio con verità, eleganza e coraggio».



Un secondo riconoscimento è stato conferito a Giovanni Arezzo «per la straordinaria capacità di coniugare eleganza, creatività e autenticità, lasciando un’impronta originale nel panorama artistico. La sua sensibilità, unita a una dedizione instancabile, ha saputo conquistare il pubblico e valorizzare il patrimonio della nostra tradizione, proiettandolo con coraggio verso il futuro

L’attenzione è adesso rivolta al primo appuntamento della rassegna “Hybrid”, in programma venerdì 30 e sabato 31 ottobre alle 20. Sarà portato in scena “Odissea, femminile plurale”, spettacolo scritto e interpretato da Alice Canzonieri e Federica Gurrieri, che inaugurerà ufficialmente il percorso artistico del nuovo circolo culturale.

L’ingresso agli spettacoli è riservato ai soci del circolo culturale Teatro Badia. Sarà possibile tesserarsi e accedere a una serie di vantaggi, tra cui formule di abbonamento dedicate, il servizio TaxiGroup, che consentirà il trasferimento da casa al teatro e viceversa, oltre a convenzioni e sconti presso alcune attività commerciali del centro storico di Ragusa.

Il costo del biglietto è di 15 euro, con riduzioni previste per gli under 16 e gli over 65.

Per ricevere aggiornamenti e informazioni sulle attività del circolo è possibile seguire la pagina Facebook “Teatro Badia Circolo Culturale” oppure contattare i numeri 333 4183893 e 338 4962613.

Con una programmazione che pone al centro qualità artistica, innovazione e coinvolgimento del territorio, il Teatro Badia si prepara così ad aprire una nuova stagione culturale destinata a diventare un punto di riferimento per il pubblico ragusano.