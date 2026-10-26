L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa organizza per domani, martedì 27 ottobre, un importante appuntamento formativo dedicato alle più recenti misure di sostegno agli investimenti delle imprese. L’incontro, dal titolo “I nuovi incentivi alle imprese: dal credito d’imposta Zes alla super deduzione dell’iperammortamento”, si terrà dalle 15,30 alle 18,30 nella sala conferenze “Giovanni Di Blasi” della sede dell’Ordine, in via Nino Martoglio 5 a Ragusa.

L’iniziativa vedrà la partecipazione, in qualità di relatore, di Ernesto Gatto, pubblicista, revisore legale, ragioniere commercialista e rappresentante per l’Italia a Bruxelles presso Accountancy Europe. Durante il seminario saranno approfondite le principali novità normative con particolare attenzione al credito d’imposta Zes, agli investimenti agevolabili, alle procedure di accesso ai benefici, agli aspetti contabili e ai controlli previsti dalla normativa, oltre alle opportunità offerte dalla super deduzione introdotta dall’iperammortamento.

Tra i temi al centro dell’incontro anche la cumulabilità degli incentivi, i modelli di comunicazione, le certificazioni richieste e i rischi di disconoscimento delle agevolazioni in sede di verifica.

«Viviamo una fase particolarmente importante per il sistema produttivo del nostro territorio – dichiara il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia (nella foto) -. Le misure agevolative previste dalla normativa nazionale rappresentano un’opportunità concreta per favorire la crescita, l’innovazione e la competitività delle imprese. È fondamentale che professionisti e imprenditori abbiano piena consapevolezza degli strumenti oggi disponibili e delle corrette modalità di accesso ai benefici».

«Come Ordine professionale – aggiunge Aurnia – abbiamo il dovere di promuovere momenti di approfondimento qualificato che consentano ai nostri iscritti di aggiornarsi costantemente e di offrire un’assistenza sempre più efficace alle aziende. La presenza di un relatore di elevato profilo come il dottor Ernesto Gatto costituisce un valore aggiunto per comprendere al meglio le opportunità e gli adempimenti connessi alle nuove misure incentivanti». L’evento è organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa in collaborazione con Eutekne Formazione e Sistemi.