Proseguono con ritmi serrati i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa.

I militari della Stazione di Acate hanno deferito in stato di libertà un 16enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale in arco serale, i carabinieri hanno fermato un’auto guidata da un 19enne con a bordo un suo amico. Dall’abitacolo proveniva un forte odore di sostanza stupefacente, che ha insospettito i militari e dato luogo ad una perquisizione. Il 16enne seduto al lato passeggero ha consegnato ben 11 involucri di hashish per un peso complessivo di 10 grammi. Il guidatore invece aveva occultato indosso una dose della stessa sostanza.

Considerate la suddivisione della sostanza, i carabinieri si sono recati presso l’abitazione del minorenne per effettuare una perquisizione domiciliare, che ha fornito esito positivo, difatti sono stati rinvenuti ulteriori 10 grammi di hashish. Il 19enne è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa per la detenzione ai fini dell’uso personale, mentre per il 16enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria minorile di Catania.

Sempre ad Acate, i militari della Compagnia di Vittoria hanno sorpreso un 14enne e un 15enne, a bordo di un ciclomotore che, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri è risultato rubato in via Duca d’Aosta. I due giovanissimi hanno confessato di essere stati gli autori del furto, pertanto il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario e i due ragazzi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.