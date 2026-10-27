Grave incidente stradale questa sera, intorno alle 19, a Marina di Ragusa, all’incrocio tra la Sp 89 e la Sr 82, nel quadrivio che collega le località di Donnalucata, Scicli e Playa Grande (foto Assenza).

Nell’impatto sono rimaste coinvolte un’auto Audi e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dal personale del 118 intervenuto dalla postazione di Marina di Ragusa. Secondo le prime informazioni, il motociclista avrebbe riportato lesioni agli arti inferiori in seguito all’urto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ragusa, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dopo lo scontro si è reso necessario anche l’intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata e la pulizia del manto stradale.

La dinamica del sinistro è in fase di accertamento.