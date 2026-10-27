Incidente stradale questa mattina, intorno alle 9.30, a Comiso, dove si sono scontrati un SUV e un’auto utilitaria. Il bilancio è di una persona ferita (foto Assenza).

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittoria, con il Nucleo operativo e radiomobile, insieme ai militari della Stazione dei carabinieri di Comiso, impegnati negli accertamenti e nella gestione della viabilità.

Per consentire la rimozione dei veicoli incidentati sono intervenuti gli operatori della ditta Cavarra, concessionaria per le strade del Libero Consorzio comunale di Ragusa. Le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale sono state affidate a Sicurezza e Ambiente Spa.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: il traffico in uscita dal centro di Comiso e diretto verso l’aeroporto è stato deviato per circa quattro ore. Si sono registrate difficoltà alla viabilità anche nelle strade in direzione del centro cittadino.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.