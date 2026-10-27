Un incontro con il mare e con una delle imbarcazioni più affascinanti al mondo. L’Amerigo Vespucci è tornata a farsi ammirare lungo la costa della provincia di Ragusa, regalando uno spettacolo che ha richiamato l’attenzione di quanti hanno avuto la possibilità di scorgerne l’inconfondibile sagoma all’orizzonte.

Il celebre veliero della Marina Militare italiana si è avvicinato al tratto di costa iblea quasi come se volesse rendere omaggio al territorio. La sua navigazione ha interessato il litorale di Donnalucata, per poi proseguire verso Marina di Ragusa, dove la nave ha sfiorato il porto turistico prima di allontanarsi e riprendere il largo.

Una presenza capace di trasformare una normale giornata sul litorale in un momento speciale. Gli alberi imponenti, lo scafo caratteristico e il profilo inconfondibile della nave hanno ancora una volta confermato il fascino di un veliero che rappresenta uno dei simboli più riconoscibili dell’Italia nel mondo.

Per la costa ragusana, il passaggio della Vespucci assume un significato che va oltre il semplice avvistamento. È un’occasione per riscoprire il legame profondo tra il territorio e il mare, elemento che da sempre caratterizza la storia, l’identità e le tradizioni delle comunità costiere iblee.

Non è la prima volta che la nave scuola attraversa queste acque. Nell’agosto del 2022, il suo passaggio davanti a Marina di Ragusa aveva già regalato immagini spettacolari, con il veliero arrivato a poche centinaia di metri dalla costa e proseguito lungo il litorale fino a interessare diversi centri marinari della provincia.

Anche questa volta, il suo transito ha lasciato dietro di sé il fascino di una presenza rara e suggestiva. Poi la rotta è proseguita verso il largo, con l’Amerigo Vespucci diretta verso la successiva destinazione del suo viaggio.

Un passaggio breve, ma sufficiente a lasciare negli occhi e nella memoria di chi l’ha osservata l’emozione di una nave che continua a raccontare la tradizione marinara italiana e a incantare ogni volta che compare davanti alle nostre coste.