Dalle suggestioni della sinfonica al fervore del melodramma: la stagione musicale della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica prosegue con uno dei capolavori più noti di Giacomo Puccini. Venerdì 30 ottobre, alle 21, il sipario si alzerà su “Tosca”, dramma musicale di travolgente intensità che intreccia amore, gelosia, potere e anelito di libertà nella cornice della Roma papalina. A eseguirla saranno l’Orchestra Filarmonica e il Coro in residence del Teatro Garibaldi, con Stefano Romani sul podio e la regia firmata da Antonio De Lucia. L’appuntamento segue il concerto inaugurale “Sogni e passioni”, che ha aperto il cartellone di “InTeatroMusica” 2026-2027 con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania diretta da Mārtiņš Ozoliņš. In platea, oltre cento studenti degli istituti modicani, invitati gratuitamente grazie a una decisione congiunta della Fondazione Teatro Garibaldi e del Teatro Massimo Bellini.

La programmazione prosegue così nel segno di un repertorio che unisce ricchezza musicale e forza drammaturgica. Composta da Puccini su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, tratto dal dramma di Victorien Sardou, “Tosca” debuttò al Teatro Costanzi di Roma nel 1900, imponendosi da allora come uno dei titoli più amati per tensione narrativa e pagine di straordinaria invenzione sonora. Al centro della vicenda, la cantante Floria Tosca, innamorata del pittore Mario Cavaradossi, si scontra con la ferocia del barone Scarpia, capo della polizia, che piega il proprio potere a fini persecutori e ricattatori. In una città attraversata da repressione e sospetti, la protagonista è spinta a scelte estreme, mentre sentimento, violenza e desiderio di libertà si saldano fino all’inevitabile epilogo tragico.

Arie come “Recondita armonia”, “Vissi d’arte” ed “E lucevan le stelle” sono divenute emblematiche del repertorio operistico, condensando fragilità dei personaggi, profondità emotiva e dramma delle decisioni. Il cast riunisce France Dariz nel ruolo del titolo, Alberto Profeta come Cavaradossi e Francesco Verna nei panni di Scarpia; accanto a loro, Graziano D’Urso (il sagrestano), Riccardo Palazzo (Spoletta), Daniele Bartolini (Sciarrone e Angelotti) e Okan Sipahioğlu (il carceriere). A guidare il Coro, Graziella Alessi. Sarà inoltre presente il Coro Voci Bianche dell’Accademia del Musical Gli Armonici. “Dopo l’avvio della stagione musicale con ‘Sogni e passioni’, siamo felici di proseguire con un’opera di grande valore artistico come ‘Tosca’, che porta sul nostro palcoscenico la forza della musica di Puccini e una storia capace di coinvolgere il pubblico con la sua intensità.

La presenza di interpreti qualificati, insieme all’Orchestra Filarmonica e al Coro in residence, conferma il nostro impegno nel costruire una proposta musicale articolata e di qualità”, dichiarano congiuntamente la presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata.