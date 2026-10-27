Furto nella notte al punto vendita Bruno Euronics di Modica. I malviventi sarebbero entrati in azione intorno all’una, riuscendo a impossessarsi di merce il cui valore è ancora da quantificare.

Secondo le prime informazioni, per mettere a segno il colpo sarebbero stati utilizzati un’automobile e un furgone, entrambi rubati, sui quali sarebbe stata caricata la refurtiva.

Non è ancora chiaro quante persone abbiano partecipato al furto né quale sia l’entità del bottino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.