Si rafforza la rappresentanza delle imprese del comparto estetico e dei servizi alla persona in provincia di Ragusa. Si è costituito ieri, nella sede provinciale di Confcommercio Ragusa, il sindacato di categoria Bellezza & Benessere, organismo che rappresenterà gli operatori dell’estetica e dei servizi alla persona, i centri benessere, i parrucchieri, i barbieri, le palestre, le attività di fitness e i tatuatori.

Alla presidenza è stata eletta Concetta Gianna, mentre il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Gianmarco Luca. Del direttivo fanno parte Corradina Laudicino, Valeria Giunta, Leidy Roccasalva e Rosa Noto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare una voce unitaria a un settore che riveste un ruolo sempre più importante nell’economia locale e che coinvolge numerose attività imprenditoriali, spesso di piccole dimensioni e a conduzione familiare.

«Sono onorata della fiducia che le colleghe e i colleghi mi hanno accordato – ha dichiarato Concetta Gianna -. Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con la volontà di fare squadra. Il settore della bellezza e del benessere è fatto di professionisti e imprese, in gran parte piccole e a conduzione familiare, che ogni giorno garantiscono qualità, cura della persona e presidio del territorio. Il mio impegno sarà dare loro voce e ascolto, tutelare le competenze e la professionalità, contrastare l’abusivismo e promuovere la formazione dei giovani. Credo che solo fare rete, tra imprese e con le istituzioni, ci permetterà di affrontare le sfide di oggi e di crescere insieme».

Alla riunione costitutiva erano presenti anche il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e il coordinatore provinciale dell’associazione, Corrado Lupo.

«La nascita del sindacato Bellezza & Benessere rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento della nostra organizzazione e per l’intero comparto – ha sottolineato Manenti -. Si tratta di attività economiche che svolgono una funzione essenziale non solo dal punto di vista imprenditoriale ma anche sociale. Confcommercio continuerà a sostenere il percorso avviato oggi, offrendo strumenti di rappresentanza, servizi e occasioni di confronto affinché le imprese possano affrontare con maggiore forza le sfide del mercato, della formazione e dell’innovazione. A Concetta Gianna e a tutto il direttivo rivolgo gli auguri di buon lavoro per il percorso che li attende».

Con la costituzione del nuovo sindacato, Confcommercio Ragusa amplia ulteriormente il sistema di rappresentanza delle categorie economiche del territorio, puntando a rafforzare il dialogo con le istituzioni e a valorizzare le professionalità di un comparto in costante evoluzione.