Il comitato provinciale Csen di Ragusa protagonista a Roma in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del Centro sportivo educativo nazionale, il più grande ente di promozione sportiva italiano.

Una delegazione iblea guidata dal presidente Sergio Cassisi ha preso parte alla prestigiosa manifestazione nazionale che ha riunito circa 280 dirigenti e rappresentanti provenienti da tutta Italia, confermando il ruolo centrale svolto dal Csen nel panorama sportivo nazionale. A rappresentare il territorio ragusano erano presenti, oltre al presidente Cassisi, Simona Castronuovo, Anna Guastella, Rita Gurrieri, Raffaele Furnaro, Gianni Dicaro e Francesco Padua.

Nel corso dell’evento sono stati premiati i componenti della direzione nazionale, di cui lo stesso Sergio Cassisi fa parte, insieme ai dirigenti che hanno raggiunto importanti traguardi di anzianità associativa, con riconoscimenti riservati a coloro che operano nel Csen da 25 e da 40 anni.

Particolarmente significativa la presenza del presidente nazionale Francesco Proietti che nel corso dell’incontro ha richiamato alcuni dei numeri che descrivono la crescita dell’ente: oltre 14.000 società sportive affiliate, più di 4.000 realtà appartenenti al Terzo settore e circa due milioni di tesserati in tutta Italia, dati che confermano il Csen quale primo ente di promozione sportiva del Paese.

Momento di grande soddisfazione per la delegazione ragusana è stato il riconoscimento attribuito al comitato provinciale di Ragusa per gli importanti risultati ottenuti nel territorio, frutto di un’attività costante svolta negli anni a favore dello sport, dell’inclusione e della promozione sociale. «Ricevere questo riconoscimento in occasione di una ricorrenza così importante rappresenta per noi motivo di grande orgoglio – dichiara il presidente Sergio Cassisi –. È un premio che condividiamo con tutte le associazioni affiliate, con i tecnici, i dirigenti, i volontari e gli atleti che quotidianamente contribuiscono alla crescita del movimento sportivo nella provincia di Ragusa. I risultati raggiunti sono il frutto di un lavoro di squadra che negli anni ha consentito al nostro comitato di diventare un punto di riferimento per il territorio».

«I numeri presentati a livello nazionale – continua Cassisi – dimostrano la forza del Csen e l’importanza della funzione sociale svolta dallo sport. La nostra missione resta quella di sostenere le società sportive, promuovere l’attività motoria tra i giovani e favorire percorsi di inclusione e partecipazione. Continueremo a lavorare con entusiasmo per consolidare quanto costruito e raggiungere nuovi obiettivi».