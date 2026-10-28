Tragedia ieri a Modica, nella zona di Mauto, dove un uomo di 65 anni, Giovanni Fargione, residente a San Giacomo, contrada San Martino, ha perso la vita all’interno di un’azienda avicola. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da una folgorazione, ma restano ancora da chiarire le circostanze in cui si è verificato l’incidente.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori del 118, dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Modica. Per l’uomo, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le cause della morte. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’episodio (foto AI).