Nuova udienza a Siracusa per il processo sull’omicidio di Giuseppe Ottaviano, il 42enne di Scicli trovato morto nella sua abitazione nel maggio 2024.

Nel corso del dibattimento, il controesame di un maresciallo dei carabinieri che ha partecipato alle indagini si è concentrato sulle modalità con cui sono stati identificati i due imputati, Giovanni Agosta e Antonino Morana, accusati di omicidio aggravato in concorso e violazione di domicilio.

Le difese hanno approfondito in particolare le immagini dei sistemi di videosorveglianza e gli elementi utilizzati dagli investigatori per attribuire un’identità alle persone riprese. Al centro dell’attenzione anche la richiesta di una perizia antropometrica sui filmati, sulla quale la Corte deve ancora pronunciarsi.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il delitto sarebbe legato a una vicenda sentimentale. Le responsabilità degli imputati dovranno essere accertate in sede processuale.

Il procedimento proseguirà il 10 novembre, con l’audizione di altri testimoni dell’accusa.