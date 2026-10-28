La polizia di Stato di Ragusa arresta un 22enne ragusano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’atteggiamento sospetto e un’evidente agitazione alla vista della volante sono bastati agli agenti per far scattare i controlli e smantellare un’attività di spaccio.

L’operazione è scattata nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio. Alla vista della pattuglia, il giovane ha manifestato un nervosismo insolito che ha insospettito i poliziotti. Decisi ad approfondire l’accertamento, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione personale, trovando nella sua disponibilità circa 53.8 gr di sostanza stupefacente di cocaina e la somma di €620 in banconote di vario taglio, ritenuti probabile provento dell’attività illecita.

Gli agenti della Sezione Volanti e gli investigatori della Squadra Mobile hanno approfondito la situazione perquisendo anche la sua abitazione.

Venivano rinvenuti ulteriori 41 gr. circa di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale utile al porzionamento e confezionamento delle dosi.

Per tali circostanze il giovane 22enne veniva posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.