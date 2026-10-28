Intensificazione dei servizi di controllo del territorio del comando provinciale carabinieri di Ragusa nel centro di Vittoria. La serata di ieri ha visto un massiccio impiego di militari per un servizio ad alto impatto disposto dalla Compagnia di Vittoria nel centro città.

Numerose le persone controllate e particolare attenzione rivolta al controllo della circolazione stradale tra Piazza del Popolo, via Cavour, i portici di via Milano e Piazza Senia.

Circa 70 le persone identificate e 20 auto sottoposte a controlli. Varie le infrazioni al codice stradale contestate, tra le quali spiccano il mancato uso dei caschi per monopattini elettrici, l’assenza di copertura assicurativa e l’uso del cellulare alla guida con relativa sospensione della patente. Nel corso del servizio sono state elevate sanzioni per complessivi 1000 euro. Controlli approfonditi inoltre per gli avventori di una sala giochi in via Roma e in due esercizi pubblici in Piazza Senia.

Nel corso del servizio contestato anche il possesso di sostanza stupefacente per uso personale ad un 25enne che è stato segnalato alla locale Prefettura per l’adozione dei provvedimenti amministrativi del caso.