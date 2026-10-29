Un furto con destrezza ai danni di un anziano, avvenuto all’interno di un negozio di frutta e verdura a Ispica, si è concluso con l’arresto di un 27enne di origini tunisine, domiciliato nella cittadina. L’uomo è gravemente indiziato di aver sottratto il portafogli a un cliente di 81 anni mentre quest’ultimo era intento a fare la spesa.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio. L’anziano, arrivato alla cassa per pagare la merce acquistata, si è accorto di non avere più il portafogli nella tasca del giubbotto. A quel punto ha richiesto l’intervento dei carabinieri, contattando il numero di emergenza 112.

I militari della Stazione di Ispica, giunti sul posto, hanno avviato gli accertamenti, esaminando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. I filmati avrebbero documentato i movimenti di un uomo che, approfittando della vicinanza con l’anziano, sarebbe riuscito a sfilargli il portafogli con un gesto rapido, per poi allontanarsi.

Grazie agli elementi raccolti, i carabinieri sono riusciti a identificare in breve tempo il presunto responsabile e a raggiungere la sua abitazione. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti oltre 600 euro in contanti, somma riconducibile al denaro custodito nel portafogli sottratto alla vittima.

Le ricerche hanno consentito inoltre di recuperare il portafogli poco distante dal luogo del furto. Sia il denaro sia il portafogli sono stati restituiti all’anziano.

Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Su disposizione del magistrato di turno, è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria iblea.

La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza e del contraddittorio tra le parti.