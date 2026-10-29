L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa promuove un importante percorso formativo dedicato alla crisi d’impresa e al sovraindebitamento, con l’obiettivo di fornire ai professionisti strumenti operativi, aggiornamenti normativi e orientamenti applicativi indispensabili per affrontare uno dei settori più delicati e strategici della professione. Il corso, che si terrà nella sede dell’Odcec di Ragusa in via Nino Martoglio 5, prevede una durata complessiva di 30 ore e si articolerà nelle giornate del 30 e 31 ottobre e del 13, 14, 26 e 28 novembre 2026. L’iniziativa è realizzata dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Ragusa e rappresenta un percorso di approfondimento professionale rivolto a professionisti interessati alle tematiche della crisi d’impresa, dell’insolvenza e del sovraindebitamento.

“Si tratta di un appuntamento di particolare rilevanza per la nostra categoria – sottolinea il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia (nella foto) – perché affronta materie che oggi rivestono un ruolo centrale nell’assistenza alle imprese e ai cittadini e permette ai professionisti del settore di acquisire i crediti necessari per la prima iscrizione quale gestore dell’Occ, nonché l’aggiornamento necessario per l’albo dei professionisti esperti in crisi d’impresa. La formazione specialistica rappresenta un elemento indispensabile per garantire competenza, qualità e capacità di risposta rispetto a scenari normativi e operativi sempre più complessi”.

Il programma prenderà il via domani, venerdì 30 ottobre, con una sessione dedicata all’Organismo di composizione della crisi (Occ). I lavori si svolgeranno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e affronteranno temi quali l’incidenza del merito creditizio e della colpa, la posizione del consumatore fideiussore e dell’imprenditore cessato o debitore misto, le misure protettive anticipate, la moratoria biennale, la responsabilità delle società fallibili e l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, oltre alla conservazione dell’abitazione principale del consumatore. Relatori saranno Salvatore Barracca, referente Occ commercialisti Ragusa ed ex presidente del Tribunale di Ragusa, Antonio Pianoforte, giudice del Tribunale di Ragusa, e Giuseppe Cassarino, dottore commercialista. Modererà Alessandro Raniolo, consigliere Odcec Ragusa con delega Occ.

La giornata di sabato 31 ottobre, dalle 9 alle 14, sarà anch’essa dedicata all’Organismo di composizione della crisi. Interverranno Salvatore Barracca, Giovanni Giampiccolo, giudice del Tribunale di Ragusa, Alessandro Raniolo e Monica Paino, dottore commercialista. La moderazione sarà affidata a Giuseppe Cassarino.

“Abbiamo voluto costruire un percorso formativo di alto livello – aggiunge Michelangelo Aurnia – coinvolgendo magistrati, avvocati e commercialisti con esperienza specifica nella materia. L’obiettivo è offrire ai partecipanti competenze immediatamente spendibili nell’attività professionale e garantire un aggiornamento qualificato su strumenti che incidono concretamente sulla vita delle imprese, dei professionisti e delle famiglie”.