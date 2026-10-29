Circa 1.200 lavoratori di una ventina di aziende associate a Sicindustria delegazione di Ragusa saranno coinvolti negli screening sanitari che l’Asp punta a completare entro dicembre. È il primo risultato concreto del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso settembre dal presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, con le Asp di Caltanissetta, Messina, Palermo e Ragusa, che entra così nella fase operativa sul territorio ibleo. Con l’estensione delle iniziative anche ai familiari, la platea potenziale potrebbe raggiungere complessivamente circa 4.000 persone (nella foto sotto Drago e Cappello).

I numeri sono emersi durante il Consiglio di delegazione di Sicindustria Ragusa, presieduto da Giorgio Cappello, al quale ha partecipato il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago. L’Azienda sanitaria è già al lavoro per calendarizzare gli appuntamenti nelle imprese aderenti, anche attraverso l’utilizzo del proprio camper sanitario.

“Il Protocollo voluto dal presidente Rizzolo – ha dichiarato Cappello – comincia a tradursi in risultati concreti per le persone e per le imprese. L’adesione di una ventina di aziende, destinata a crescere nelle prossime settimane, dimostra che le imprese hanno compreso il valore di questa iniziativa. Come delegazione territoriale, il nostro compito è trasformare l’accordo in servizi accessibili ai lavoratori e alle loro famiglie, costruendo insieme all’Asp un’organizzazione capace di portare la prevenzione direttamente nei luoghi di lavoro. La salute non rappresenta soltanto un valore sociale: incide sul benessere delle persone, sulla continuità delle attività produttive e sulla competitività complessiva del territorio”.

Il programma comprende screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, controlli cardiovascolari e metabolici, campagne vaccinali e iniziative per promuovere corretti stili di vita. Le attività saranno rivolte ai lavoratori e ai familiari che rientrano nei criteri previsti dai programmi sanitari regionali e potranno svolgersi nelle aziende, nelle sedi di Sicindustria o nelle strutture dell’Asp.

“Portare la prevenzione nei luoghi di lavoro – ha sottolineato Drago – significa raggiungere più persone e favorire la diagnosi precoce. La collaborazione con Sicindustria ci permette di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e di promuovere una maggiore adesione agli screening. Stiamo definendo il calendario delle attività con l’obiettivo di completare i controlli programmati entro dicembre, garantendo percorsi appropriati e la piena tutela della riservatezza dei lavoratori. L’Asp, già dotata di un camper sanitario, è al lavoro per calendarizzare gli appuntamenti nelle aziende associate a Sicindustria Ragusa e organizzare le Giornate della prevenzione nei luoghi di lavoro”.