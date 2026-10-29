Ieri sera, una pattuglia dell’istituto di vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria, mentre transitava lungo la S.S. 115 (al chilometro 287-288), ha notato un’autovettura modello Citroën di colore grigio ribaltata al centro della carreggiata (foto Assenza).

L’incidente, di natura autonoma e senza il coinvolgimento di altri veicoli, si era verificato soltanto pochi minuti prima.

Le Guardie Particolari Giurate hanno immediatamente allertato la propria centrale operativa e sono scese dall’auto di servizio per prestare i primi soccorsi.

Dopo aver verificato che non vi fossero persone bloccate all’interno dell’abitacolo, i vigilanti hanno individuato il conducente e il passeggero nelle immediate vicinanze: i due erano riusciti a uscire autonomamente dal mezzo, ma apparivano visibilmente doloranti.

La centrale operativa dell’istituto ha quindi provveduto a contattare il Numero Unico di Emergenza 112 per richiedere l’invio urgente di un’ambulanza e delle Forze dell’Ordine, necessarie anche per regolare la viabilità in attesa del soccorso stradale.

Nel frattempo, le Guardie Giurate, con la collaborazione di altri automobilisti fermatisi sul posto, si sono adoperate per segnalare il pericolo ai veicoli in transito, invitandoli a rallentare e a procedere con massima prudenza a causa dei numerosi detriti sparsi sul manto stradale.

Successivamente sono giunti sul luogo del sinistro un’ambulanza del 118 e una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri per gli adempimenti di competenza. I feriti non sono in gravi condizioni.