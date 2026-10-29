Sette anni di reclusione per la violenza sessuale su due bambine di appena 8 e 10 anni. È la condanna inflitta dal Tribunale di Ragusa a un uomo di 36 anni per fatti avvenuti nel 2022 nel Vittoriese.

Secondo quanto ricostruito nel procedimento, l’uomo conosceva la famiglia delle piccole vittime. La pubblica accusa aveva chiesto una pena di dieci anni di carcere.

Oltre alla condanna, i giudici hanno disposto il risarcimento dei danni in favore della parte civile, da quantificare in sede civile, e il pagamento delle spese legali. Previsti anche provvedimenti restrittivi: l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, il divieto di svolgere attività in strutture frequentate da minori e ulteriori limitazioni per l’accesso ai luoghi abitualmente frequentati da bambini.

Una vicenda particolarmente grave, che coinvolge due vittime in tenerissima età e richiama l’attenzione sulla necessità di proteggere i minori da ogni forma di abuso.