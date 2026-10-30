In vista della sempre più popolare ricorrenza di “Halloween”, i finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito dei servizi istituzionali a tutela della sicurezza dei consumatori e del rispetto della normativa commerciale, hanno sequestrato oltre 17 mila prodotti non conformi agli standard di legge in tre distinti esercizi della provincia. I controlli eseguiti nei giorni scorsi dal Gruppo di Ragusa e dalla Compagnia di Vittoria, presso punti vendita tra Ragusa e Vittoria, hanno portato al rinvenimento, esposti sugli scaffali e pronti per la vendita, di migliaia di articoli a tema “Halloween” — tra cui maschere, costumi, parrucche, zucche decorative, trucchi, giocattoli e bigiotteria — privi dei requisiti minimi di informazione previsti dal Codice del Consumo.

I prodotti, immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo, sono risultati sprovvisti di marchiatura CE e/o di istruzioni in lingua italiana e/o delle necessarie indicazioni sui materiali utilizzati. Si tratta di elementi tutt’altro che marginali: l’assenza di tali informazioni può occultare la presenza di sostanze tossiche o allergeni pericolosi, specialmente per i minori. I tre titolari delle attività, operanti a Ragusa e a Vittoria, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, fino a un massimo di 25.823 euro ciascuno. La merce sequestrata, una volta disposta la confisca dalle autorità competenti, sarà avviata alla distruzione. L’operazione rientra nel più ampio piano nazionale di controlli sulla sicurezza dei prodotti promosso dalla Guardia di Finanza e conferma l’impegno del Corpo nel contrastare la diffusione di beni non conformi agli standard di sicurezza, a tutela dei consumatori e della leale concorrenza sul mercato.