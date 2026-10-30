La polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un uomo di 55 anni con l’accusa di lesioni ai danni di un operatore sanitario, aggredito all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II.

L’episodio si è verificato dopo che l’uomo si era recato in ospedale per una ferita a una mano, riportata in seguito a un incidente domestico. Dopo aver ricevuto una prima medicazione, era stato invitato ad attendere il proprio turno nella sala d’attesa.

Poco dopo, però, avrebbe iniziato a manifestare insofferenza, pretendendo di essere ricoverato immediatamente. Il suo comportamento sarebbe diventato progressivamente più aggressivo e molesto, coinvolgendo sia il personale sanitario sia gli altri pazienti presenti.