Si è concluso con un significativo successo di partecipazione e contenuti il seminario organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa dedicato ai nuovi incentivi per le imprese, con un focus particolare sul credito d’imposta Zes e sulla super deduzione degli investimenti. La sala conferenze “Giovanni Di Blasi” della sede dell’Ordine, gremita di professionisti e operatori del settore, ha ospitato un confronto di alto profilo su strumenti che oggi rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle imprese e per il sostegno agli investimenti produttivi.

“L’elevata partecipazione registrata e il livello del dibattito sviluppatosi nel corso dell’incontro – dichiara il presidente dell’Odcec di Ragusa, Michelangelo Aurnia – confermano quanto la nostra categoria avverta la necessità di approfondire tematiche di grande attualità e rilevanza operativa. Le novità normative in materia di agevolazioni richiedono competenze sempre più specialistiche affinché i professionisti possano accompagnare efficacemente le imprese nelle loro scelte di investimento e sviluppo”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al relatore dell’incontro, Ernesto Gatto, pubblicista, revisore legale, ragioniere commercialista e rappresentante per l’Italia presso Accountancy Europe a Bruxelles, che ha illustrato con competenza e chiarezza i complessi aspetti normativi, contabili e operativi legati alle agevolazioni.

“Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento al dottor Gatto – prosegue Aurnia – per l’altissimo livello del contributo offerto. La sua presenza ha rappresentato un valore aggiunto straordinario, consentendo ai colleghi di approfondire non soltanto le opportunità offerte dal credito d’imposta Zes e dalla super deduzione, ma anche i delicati aspetti legati alla cumulabilità delle misure, ai controlli e alla corretta gestione degli adempimenti. Temi che richiedono grande attenzione e preparazione professionale”. L’Ordine ha inoltre voluto ringraziare tutti i professionisti intervenuti, che hanno contribuito con le loro domande e osservazioni ad arricchire il confronto, oltre ai partner Eutekne Formazione e Sistemi per il supporto organizzativo e formativo.

“Come Ordine – conclude il presidente Aurnia – continueremo a investire nella formazione di eccellenza, mettendo a disposizione degli iscritti occasioni di aggiornamento qualificato sui temi che incidono concretamente sull’attività professionale e sul mondo delle imprese. Solo attraverso competenze sempre più solide possiamo essere un punto di riferimento autorevole per il tessuto economico del nostro territorio e contribuire alla sua crescita e competitività”. L’iniziativa si inserisce nel percorso di aggiornamento professionale costante promosso dall’Odcec di Ragusa, con l’obiettivo di offrire ai commercialisti strumenti concreti per affrontare le sfide normative ed economiche che interessano imprese e professionisti.