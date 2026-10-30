Momenti di tensione nella serata del 28 ottobre a Ragusa, dove la polizia locale è intervenuta per una violenta lite tra coniugi nei pressi dell’impianto sportivo “Petrulli”. L’uomo è stato arrestato, mentre la moglie, che presentava segni di lesioni, è stata accompagnata in ospedale.

L’intervento degli agenti è scattato dopo la segnalazione di alcune persone presenti nell’area sportiva. Giunti sul posto, gli operatori hanno bloccato l’uomo e prestato soccorso alla donna, affidata successivamente al personale del 118 per il trasferimento all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

L’uomo è stato arrestato dalla Locale e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sottoposto agli arresti domiciliari.

L’attività è stata condotta con il supporto dei carabinieri della Stazione di Ragusa Principale. Determinante anche il contributo dei presenti che, intervenendo tempestivamente, hanno contribuito a interrompere le percosse ed evitare conseguenze più gravi.

La vicenda richiama l’attenzione sull’importanza delle segnalazioni e dell’intervento tempestivo in situazioni di violenza, per tutelare le persone coinvolte e impedire che episodi simili possano degenerare.