I carabinieri della Stazione di Comiso hanno tratto in arresto un 39enne di origine ivoriana, la cui condanna è divenuta definitiva per i delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale. L’uomo è stato individuato dai militari, che gli hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania. In base al provvedimento, il condannato dovrà scontare 6 anni e 5 mesi di reclusione.

I fatti contestati risalgono al periodo 2022-2024, durante il quale avrebbe sottoposto la compagna a ripetute vessazioni, sia psicologiche sia fisiche, percuotendola e costringendola a rapporti sessuali. Dopo le reiterate violenze, la donna aveva sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Vittoria; all’esito dei primi accertamenti dell’Arma, il 39enne era stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. Espletate le formalità di identificazione e la notifica dell’ordine di carcerazione, i Carabinieri di Comiso hanno condotto l’uomo alla Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena.